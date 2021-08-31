Sports
Defending champ Austin Westlake tops Texas 6A prep poll
Dave Campbell’s Texas Football magazine and TexasFootball.com’s high school rankings after Week 1, distributed by The Associated Press.
CLASS 6A
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Austin Westlake (1-0) W: Temple, 54-13 1
2 Katy (1-0) W: League City Clear Springs, 40-7 2
3 Southlake Carroll (1-0) W: Dallas Highland Park, 45-21 3
4 Galena Park North Shore (1-0) W: Alvin Shadow Creek, 33-10 4
5 Humble Atascocita (1-0) W: Klein Collins, 48-7 6
6 Euless Trinity (1-0) W: Arlington Lamar, 45-27 7
7 Lake Travis (1-0) W: Arlington Martin, 40-28 8
8 Allen (1-0) W: Plano East, 56-30 10
9 Duncanville (0-1) L: Santa Ana Mater Dei (CA), 45-3 5
10 Rockwall-Heath (1-0) W: Keller Timber Creek, 56-49 11
11 Denton Guyer (1-0) W: Lewisville Hebron, 46-17 12
12 Katy Tompkins (1-0) W: Magnolia, 18-6 14
13 Rockwall (1-0) W: Cedar Hill, 42-29 16
14 Arlington Martin (0-1) L: Lake Travis, 40-28 9
15 SA Brennan (1-0) W: SA Reagan, 35- 14 17
16 Spring (1-0) W: Fort Bend Travis, 38-17 18
17 Converse Judson (1-0) W: DeSoto, 35-28 23
18 Cibolo Steele (1-0) W: Pflugerville Hendrickson, 35-14 21
19 Spring Westfield (1-0) W: Houston Strake Jesuit, 37-10 22
20 Cypress Bridgeland (1-0) W: Klein Cain, 54-14 24
21 Midland Legacy (1-0) W: Amarillo, 37-7 25
22 Fort Bend Ridge Point (1-0) W: Pearland, 41-13 NR
23 DeSoto (0-1) L: Converse Judson, 35-28 15
24 League City Clear Falls (1-0) W: Pearland Dawson, 31-7 NR
25 Alvin Shadow Creek (0-1) L: Galena Park North Shore, 33-10 20
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CLASS 5A DIVISION I
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Denton Ryan (1-0) W: Longview, 40-7 1
2 College Station (1-0) W: Hutto, 59-11 3
3 Manvel (0-1) L: Dickinson, 45-42 2
4 Dallas Highland Park (0-1) L: Southlake Carroll, 45-21 4
5 Colleyville Heritage (1-0) W: Grapevine, 42-7 8
6 Frisco Lone Star (1-0) W: San Antonio Cornerstone, 59-14 9
7 Longview (0-1) L: Denton Ryan, 40-7 5
8 CC Veterans Memorial (1-0) W: Alice, 22-20 7
9 Amarillo Tascosa (1-0) W: Abilene, 40-21 NR
10 Cedar Park (0-1) L: Austin Vandegrift, 42-7 6
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CLASS 5A DIVISION II
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Aledo (1-0) W: Weatherford, 47-7 1
2 Fort Bend Marshall (1-0) W: Aldine Eisenhower, 68-34 2
3 Lucas Lovejoy (1-0) W: Bryan, 44-14 3
4 Huntsville (0-0) Idle 5
5 Lubbock Cooper (1-0) W: Andrews, 27-0 6
6 Ennis (1-0) W: Red Oak, 56-42 7
7 Leander Rouse (1-0) W: Burnet, 44-7 9
8 College Station A&M Consolidated (1-0) W: Waco University, 68-7 NR
9 Mansfield Timberview (0-1) L: Bixby (OK), 69-14 8
10 Liberty Hill (0-1) L: Killeen Ellison, 12-7 4
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CLASS 4A DIVISION I
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Argyle (1-0) W: FW Nolan, 45-29 1
2 CC Calallen (1-0) W: Gregory-Portland, 41-19 2
3 El Campo (1-0) W: Gonzales, 56-34 4
4 Waco La Vega (1-0) W: Katy Jordan, 51-21 5
5 Austin LBJ (1-0) W: Manor, 28-7 6
6 Paris (1-0) W: Texarkana Arkansas High (AR), 55-0 7
7 Kilgore (1-0) W: Nacogdoches, 21-7 9
8 Midlothian Heritage (1-0) W: Everman, 50-23 10
9 Tyler Chapel Hill (1-0) W: Greenville, 63-36 NR
10 CC Miller (1-0) W: CC Ray, 48-0 NR
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CLASS 4A DIVISION II
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Carthage (1-0) W: Crosby, 27-24 1
2 Gilmer (1-0) W: Gladewater, 42-14 2
3 Wimberley (1-0) W: Canyon Lake, 20-3 3
4 Texarkana Pleasant Grove (1-0) W: Nashville (AR), 57-0 5
5 Celina (1-0) W: Melissa, 34-13 6
6 West Orange-Stark (0-1) L: Nederland, 14-6 4
7 China Spring (1-0) W: TC-Addison, 49-15 7
8 Bellville (1-0) W: Giddings, 49-0 8
9 Sinton (1-0) W: Orange Grove, 57-12 10
10 Cuero (1-0) W: La Vernia, 62-7 NR
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CLASS 3A DIVISION I
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Tuscola Jim Ned (1-0) W: Ballinger, 42-7 1
2 Brock (1-0) W: Bushland, 31-3 2
3 Tatum (1-0) W: Center, 68-26 4
4 Grandview (1-0) W: Malakoff, 24-21 7
5 Gladewater (0-1) L: Gilmer, 42-14 3
6 Vanderbilt Industrial (1-0) W: Ganado, 50-32 6
7 Malakoff (1-0) L: Grandview, 24-21 5
8 Pilot Point (1-0) W: Plainview (OK), 30-28 9
9 Lorena (0-1) L: Franklin, 27-20 8
10 Yoakum (1-0) W: Palacios, 53-6 NR
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CLASS 3A DIVISION II
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Franklin (1-0) W: Lorena, 27-20 1
2 Gunter (1-0) W: Sunnyvale, 43-7 2
3 Canadian (1-0) W: Stinnett West Texas, 69-6 3
4 Waskom (1-0) W: Garrison, 45-0 4
5 Newton (1-0) W: Woodville, 46-26 5
6 Childress (1-0) W: Panhandle, 68-27 6
7 Holliday (1-0) W: Iowa Park, 20-14 7
8 West Rusk (1-0) W: East Chambers, 38-14 NR
9 Abernathy (1-0) W: Shallowater, 28-16 NR
10 Poth (1-0) W: Lytle, 52-0 NR
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CLASS 2A DIVISION I
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Refugio (1-0) W: Bruni, 56-6 1
2 Shiner (1-0) W: Hallettsville, 21-6 2
3 Timpson (1-0) W: Frankston, 61-0 3
4 Crawford (1-0) W: Goldthwaite, 35-6 4
5 Cisco (1-0) W: Clyde, 49-7 5
6 Mason (1-0) W: Comanche, 34-13 6
7 New Deal (1-0) W: Lubbock Trinity Christian, 41-7 7
8 Hawley (1-0) W: Roscoe, 34-14 9
9 Lindsay (1-0) W: Era, 71-12 10
10 Beckville (1-0) W: Joaquin, 50-39 NR
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CLASS 2A DIVISION II
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Mart (1-0) W: Teague, 48-0 1
2 Windthorst (1-0) W: Henrietta, 22-15 3
3 Wellington (0-1) L: Duncan (OK), 26-16 2
4 Muenster (1-0) W: Celeste, 38-12 4
5 Albany (0-0) Ccd. vs. Colorado City 5
6 Falls City (1-0) W: Three Rivers, 27-12 6
7 Tenaha (1-0) W: Honey Grove, 35-0 7
8 Stratford (1-0) W: Spearman, 29-22 8
9 Vega (1-0) W: Amarillo Highland Park, 58-16 10
10 Eldorado (1-0) W: San Saba, 42-20 NR
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CLASS 1A DIVISION I
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Sterling City (1-0) W: Garden City, 56-42 1
2 May (1-0) W: Gail Borden County, 51-6 3
3 Rankin (1-0) W: Balmorhea, 64-51 5
4 Gail Borden County (0-1) L: May, 51-6 2
5 Westbrook (0-1) L: Matador Motley County, 46-30 4
6 Jonesboro (1-0) W: Coolidge, 67-26 6
7 Blum (1-0) W: Aquilla, 42-28 7
8 Leakey (0-0) Idle 8
9 Abbott (1-0) W: Avalon, 52-6 9
10 Springlake-Earth (1-0) W: Whitharral, 72-50 10
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CLASS 1A DIVISION II
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Matador Motley County (1-0) W: Westbrook, 46-30 1
2 Strawn (1-0) W: White Deer, 50-8 3
3 Richland Springs (0-1) L: Marble Falls Faith, 62-34 2
4 Calvert (0-0) Idle 6
5 Balmorhea (0-1) L: Rankin, 64-51 4
6 Follett (1-0) W: Aspermont, 46-0 7
7 Groom (0-1) L: Happy, 54-36 5
8 Lamesa Klondike (1-0) W: Sanderson, 55-6 8
9 Jayton (1-0) W: Knox City, 46-30 9
10 Anton (1-0) W: Silverton, 47-0 10
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PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Austin Regents (1-0) W: Tyler Grace Community, 45-8 1
2 Dallas Parish Episcopal (1-0) W: Bellaire Episcopal, 34-14 2
3 Dallas Christian (1-0) W: Dallas Bishop Lynch, 42-14 4
4 Plano Prestonwood (1-0) W: Frisco Legacy Christian, 56-10 NR
5 Houston Kinkaid (1-0) W: Houston Second Baptist, 21-14 NR
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PRIVATE SCHOOLS — SIX-MAN
Rank School (Record) Week 1 Prv rank
1 Waco Live Oak (1-0) W: Waco Methodist Children’s Home, 66-20 2
2 Lubbock Kingdom Prep (0-0) Idle 4
3 Austin Veritas (1-0) W: Williamson County Homeschool, 54-0 5
4 Fredericksburg Heritage (0-1) L: San Marcos Baptist, 44-32 1
5 Texas School for the Deaf (1-0) W: Joshua Johnson County, 57-40 NR
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