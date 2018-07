When to watch your favorite players: Tee times for the PGA Tour event in Nicholasville

Tee times for the first two rounds of the PGA Tour Barbasol Championship, which takes place Thursday through Sunday on the 7,328-yard., par-72 Champions course at Keene Trace Golf Club in Nicholasville (Players with Kentucky ties in bold):

Thursday

TEE NO. 1

8:20 a.m.: Danny Lee, Arjun Atwal, Martin Flores

8:31 a.m.: Charlie Beljan, Johnson Wagner, Andres Romero

8:42 a.m.: Jason Bohn, Charlie Wi, J.T. Poston

8:53 a.m.: D.A. Points, Peter Malnati, Brian Gay

9:04 a.m.: Ted Purdy, Brendon de Jonge, John Peterson

9:15 a.m.: J.J. Henry, Tommy Gainey, Ricky Barnes

9:26 a.m.: Robert Garrigus, Daniel Chopra, Spencer Levin

9:37 a.m.: Stuart Appleby, Duffy Waldorf, Derek Fathauer

9:48 a.m: Chris Couch, Chris Smith, Kevin Foley

9:59 a.m.: Cameron Beckman, Andrew Yun, Chip McDaniel

10:10 a.m.: Brett Wetterich, Nicholas Lindheim, Chris Wilson

1:20 p.m.: Robert Streb, Skip Kendall, Seamus Power

1:31 p.m.: Steven Bowditch, Scott Brown, Jonathan Byrd

1:42 p.m.: John Merrick, Chad Campbell, Brian Davis

1:53 p.m.: Billy Hurley III, James Hahn, Davis Love III

2:04 p.m.: Billy Horschel,William McGirt, Chris Kirk

2:15 p.m.: Marc Turnesa, Steve Wheatcroft, Martin Piller

2:26 p.m.: Nick Taylor, D.J. Trahan, Cameron Tringale

2:37 p.m.: Greg Kraft, Tom Lovelady, Tyson Alexander

2:48 p.m.: Neal Lancaster, Xinjun Zhang, John Oda

2:59 p.m.: Jonathan Randolph, Zecheng Dou, Domenico Geminiani

3:10 p.m.: Rob Oppenheim, Stephan Jaeger, Ryan Wenzler

TEE NO. 10

8:20 a.m.: Jay Don Blake, Zac Blair, Corey Conners

8:31 a.m.: Frank Lickliter II, Tyrone Van Aswegen, Tim Wilkinson

8:42 a.m.: Carl Pettersson, Daniel Summerhays, Cameron Percy

8:53 a.m.: Mackenzie Hughes, Brian Stuard, David Lingmerth

9:04 a.m.: Wesley Bryan, Aaron Baddeley, Harris English

9:15 a.m.: Shaun Micheel, David Hearn, Blayne Barber

9:26 a.m.: George McNeill, Peter Lonard, Whee Kim

9:37 a.m.: Adam Schenk, Kyle Thompson, Sebastian Munoz

9:48 a.m.: Ethan Tracy, Lanto Griffin, Dru Love

9:59 a.m.: Sam Ryder, Conrad Shindler, Brittany Lincicome

10:10 a.m.: Jonathan Kaye, Ben Silverman, Cooper Musselman

1:20 p.m.: Ken Duke, Shawn Stefani, Tyler Duncan

1:31 p.m.: Michael Bradley, John Rollins, Dicky Pride

1:42 p.m.: Troy Merritt, Hunter Mahan, Brendon Todd

1:53 p.m.: Cody Gribble, Fabian Gomez, Matt Every

2:04 p.m.: Michael Thompson, Parker McLachlin, Robert Allenby

2:15 p.m.: Mark Wilson, Tim Herron, John Huston

2:26 p.m.: Olin Browne, Richy Werenski, Josh Teater

2:37 p.m.: Heath Slocum, Omar Uresti, Frank Adams III

2:48 p.m.: Len Mattiace, Dudley Hart, Grover Justice

2:59 p.m.: Guy Boros, Matt Atkins, Will Cannon

3:10 p.m: Joel Dahmen, Roberto Diaz, John VanDerLaan

Brittany Lincicome will become only the fifth woman to tee off in a PGA Tour event when she competes in the Barbasol Championship at Keene Trace Golf Club in Nicholasville this weekend. Silas Walker swalker@herald-leader.com

Friday

TEE NO. 1

8:20 a.m.: Ken Duke, Shawn Stefani, Tyler Duncan

8:31 a.m.: Michael Bradley, John Rollins, Dicky Pride

8:42 a.m.: Troy Merritt, Hunter Mahan, Brendon Todd

8:53 a.m.: Cody Gribble, Fabian Gomez, Matt Every

9:04 a.m.: Michael Thompson, Parker McLachlin, Robert Allenby

9:15 a.m.: Mark Wilson, Tim Herron, John Huston

9:26 a.m.: Olin Browne, Richy Werenski, Josh Teater

9:37 a.m.: Heath Slocum, Omar Uresti, Frank Adams III

9:48 a.m.: Len Mattiace, Dudley Hart, Grover Justice

9:59 a.m.: Guy Boros, Matt Atkins, Will Cannon

10:10 a.m: Joel Dahmen, Roberto Diaz, John VanDerLaan

1:20 p.m.: Jay Don Blake, Zac Blair, Corey Conners

1:31 p.m.: Frank Lickliter II, Tyrone Van Aswegen, Tim Wilkinson

1:42 p.m.: Carl Pettersson, Daniel Summerhays, Cameron Percy

1:53 p.m.: Mackenzie Hughes, Brian Stuard, David Lingmerth

2:04 p.m.: Wesley Bryan, Aaron Baddeley, Harris English

2:15 p.m.: Shaun Micheel, David Hearn, Blayne Barber

2:26 p.m.: George McNeill, Peter Lonard, Whee Kim

2:37 p.m.: Adam Schenk, Kyle Thompson, Sebastian Munoz

2:48 p.m.: Ethan Tracy, Lanto Griffin, Dru Love

2:59 p.m.: Sam Ryder, Conrad Shindler, Brittany Lincicome

3:10 p.m.: Jonathan Kaye, Ben Silverman, Cooper Musselman

TEE NO. 10

8:20 a.m.: Robert Streb, Skip Kendall, Seamus Power

8:31 a.m.: Steven Bowditch, Scott Brown, Jonathan Byrd

8:42 a.m.: John Merrick, Chad Campbell, Brian Davis

8:53 a.m.: Billy Hurley III, James Hahn, Davis Love III

9:04 a.m.: Billy Horschel,William McGirt, Chris Kirk

9:15 a.m.: Marc Turnesa, Steve Wheatcroft, Martin Piller

9:26 a.m.: Nick Taylor, D.J. Trahan, Cameron Tringale

9:37 a.m.: Greg Kraft, Tom Lovelady, Tyson Alexander

9:48 a.m.: Neal Lancaster, Xinjun Zhang, John Oda

9:59 a.m.: Jonathan Randolph, Zecheng Dou, Domenico Geminiani

10:10 a.m.: Rob Oppenheim, Stephan Jaeger, Ryan Wenzler

1:20 p.m.: Danny Lee, Arjun Atwal, Martin Flores

1:31 p.m.: Charlie Beljan, Johnson Wagner, Andres Romero

1:42 p.m.: Jason Bohn, Charlie Wi, J.T. Poston

1:53 p.m.: D.A. Points, Peter Malnati, Brian Gay

2:04 p.m.: Ted Purdy, Brendon de Jonge, John Peterson

2:15 p.m.: J.J. Henry, Tommy Gainey, Ricky Barnes

2:26 p.m.: Robert Garrigus, Daniel Chopra, Spencer Levin

2:37 p.m.: Stuart Appleby, Duffy Waldorf, Derek Fathauer

2:48 p.m: Chris Couch, Chris Smith, Kevin Foley

2:59 p.m.: Cameron Beckman, Andrew Yun, Chip McDaniel

3:10 p.m.: Brett Wetterich, Nicholas Lindheim, Chris Wilson

Thursday

What: First round of PGA Tour Barbasol Championship

Where: Champions course at Keene Trace Golf Club in NIcholasville

Gates open: 7:30 a.m.

First tee time: 8:20 a.m.

Tickets: Daily passes $30-40; Four-day pass $100 (Visit BarbasolChampionshipKy.com for additional details)

Parking: $10 per day (All parking is at Keeneland, with shuttles running continuously to the golf course)

Thursday’s TV: 5-8 p.m. (Golf Channel)

Purse: $3.5 million ($630,000 to winner)

2017 champion: Grayson Murray