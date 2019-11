Where are they now? Former Kentucky high school stars playing college basketball in state.

Athletes from Kentucky high schools who are on college basketball rosters in our state this season:

MEN’S PLAYERS





ALICE LLOYD: Blake Smith (Clay County); Cameron Worrix (Shelby Valley); Bryce Slone (Boyle Co.); Chandler Stewart (Corbin); Noah Young (Lincoln Co.); Idris Akinyemi (Perry Co. Central); Will Philpot (Clark Co.); Kyle Mullins (Breathitt Co.); Dreac Turner (Letcher Co. Central); Gabe Price (Harlan Co.); Kolton Hofsess (Knott Co. Central); Noah Caudill (Perry Co. Central).

ASBURY: Caleb Bonny (Estill Co.); Peyton Cody (Western Hills); Desmond Duke (Tates Creek); Josiah Hill (Lakeside Christian); Siah Holifield (West Jessamine); Collin Jefferson (Bracken Co.); Nick Martin (Knox Central); Blaine May (Pikeville); Blaise McCormick (Portland Christian); Eric Powell (Lafayette); Leander Ridgeway (Henry Clay); Joaunn Rivers (Manuel); TJ Robinson (Shelby Co.); John Shoulders (Hart Co.); Thomas Thompson (Harrison Co.); Dakota Walden (Daviess Co.).

BELLARMINE: Ben Weyer (Newport Central Catholic); Alex Cook (Male); Cobe Penny (Anderson Co.); Nick Thelen (Covington Catholic); Pedro Bradshaw (Russellville).

BEREA: Kevion Hudson (Waggenner); Terique Miller (Madison Central); Jair Jackson (Greenup Co.); Isaac Caudill (Knott County Central); Quae Charlton (Madison Central); Brady Whitaker (Magoffin Co.); Torell Carter (Letcher Co. Central); Andrew Doty (Estill Co.); M.J. Embree (LaRue Co.); Tyler Boggs (Letcher Co. Central); Jacob Keibler (Lewis Co.).

BOYCE: Nickolas Turner (Ballard); Tyler Nauert (Whitefield Academy); James Gibson (home school); Marvin Gash (Landmark Christian Academy); Sam Kays (Evangel Christian); Kevin Kirby (Waggener); Isaac Gibson (home school); Leonidas Alexakos (home school).

BRESCIA: Christian Fields (Madisonville); Noah Cunningham (Madisonville); Damontae Barnhill (Hopkins Co. Central); Hayden Shelton (Apollo); Lez’ra Means (Marion Co.); Cade Cunningham (Madisonville); Jerrius Borden (Warren Central); Tristen Murray (Warren Central); Deterrion Babb (Christian Co.); Tommy Krohn (Logan Co.); Cameron Wright (Whitesville Trinity); Dylan Beckham (South Warren).

CAMPBELLSVILLE: Devaunte Robinson (Ashland Blazer); Jacob King (Louisville Trinity); Taiveyhon Mason (Christian Co.); Nolan Barrow (Todd Co. Central); David Simmons (Henderson Co.); Sam Weining (DeSales); Seth Stockton (Clinton Co.).

CENTRE: Bailey Rakes (Bullitt East); Jalen Williams (Henry Clay); Dawson Crump (Greenwood); Art Walker (Montgomery Co.); Carter Baughman (Mercer Co.); Keegan Brewer (DeSales); RJ Smith (Sayre); Drew Wilson (Campbell Co.); Jacob Bates (Oldham Co.); KC Purvis (Christian Academy of Louisville); Dustin Gerald (Madison Central); Perry Ayers (Bowling Green); Pete Knochelmann (Covington Holy Cross); Christian Terry (Louisville Trinity).

CUMBERLANDS: Danny Butt (Southwestern, Pulaski Co.); Steven Fitzgerald (Pulaski Co.); Ethan Snapp (Newport); Austin Hall (Lexington Christian Academy); Caleb Taylor (South Laurel).

EASTERN KENTUCKY: JacQuess Hobbs (Waggener); Tre King (Lexington Christian Academy); Peyton Broughton (North Laurel); Curt Lewis (Valley); Isaiah Minter (Madison Central); Cameron Carmical (Harlan Co.); Michael Moreno (Scott Co.).

GEORGETOWN: Puoch Puoch (Wesley Christian); Jake Ohmer (Scott); Jaquay Wales (Butler); Eljay Cowherd (Bardstown); Derrin Boyd (Caldwell Co.); Jacob Conway (Lincoln Co.); Chris Coffey (Seneca); Kyran Jones (Bowling Green); Omari Tyler (Southern); Jared Grubb (South Laurel).

KENTUCKY: Dontaie Allen (Pendleton Co.); Brennan Canada (Clark Co.); Zan Payne (Lexington Catholic); Ben Jordan (West Carter).

KENTUCKY CHRISTIAN: Jordan Buchanan (South Warren); Jared Shoemaker (Augusta); Nicholas Smith (Woodford Co.); Noah Back (Perry Co. Central); Marquis Frazier (Cordia, Perry Co. Central); Owens Crawford (Augusta); Connor Maddox (Augusta); Travis Weaver (Raceland); Talbott Taylor (Boyd Co.); Byron Hammond (Pikeville).

KENTUCKY STATE: Josh Wilkerson (Caldwell County); Felix Wilson (Henry Clay); Trey Hill (Pleasure Ridge Park).

KENTUCKY WESLEYAN: Nick Fort (Collins); Wyatt Battaile (Pikeville); Jo Griffin (South Oldham); Adam Goetz (St. Henry); Cameron Cartwright (McCracken Co.); Nathan Boyle (Apollo); Mike Gilmer (Daviess Co.); Matthew Teague (Oldham Co.); Ben Sisson (Highlands); Zach Hopewell (Apollo); Tyler Bezold (Covington Holy Cross); Stew Currie (Daviess Co.).

LINDSEY WILSON: Payton Cundiff (Southwestern); Jachai Walker (John Hardin); Kel Stotts (Adair Co.); Tayshaun Bibb (Warren Central); Mason Gentry (Hart Co.).

LOUISVILLE: Grant Williams (South Oldham); David Johnson (Louisville Trinity); Dwayne Sutton (Manual).

MIDWAY: Kwon Evans (Valley); Krizell Mitchell (Henry Clay); Kaleb Britt (Warren East); Donnie Miller (Newport); Teewan Wigginton (Butler); Recardo Travis (Beth Haven); Cory Gardner (Owensboro); Will Hudson (McLean Co.); Travis Hensley (Caverna).

MOREHEAD STATE: De’Von Cooper (Waggener); James Baker (Meade Co.).

MURRAY STATE: Jaiveon Eaves (Madisonville); Rod Thomas (Paducah Tilghman).

NORTHERN KENTUCKY: Trevon Faulkner (Mercer Co.); Tyler Sharpe (Bullitt East).

PIKEVILLE: Korbin Spencer (Elliott Co.); Cheikh Ndiaye (Hazard); Jordan Perry (Morgan Co.); Johnny Miller (East Ridge); Damon Tobler (Perry Co. Central); Brady Schmidt (Atherton); JJ Ramey (South Laurel).

SIMMONS: Roster unavailable.

SPALDING: Marcus Montgomery (Butler); Robert Bendingfield (Shawnee); Brian Tribble (Henry Clay); Troy Amanor (Western Hills); Keshawn Johnson (Oldham Co.); Tefrell Toliver (Hopkinsville); Braeden Warren (Bryan Station); Clayte Weathers (Todd Co. Central).

THOMAS MORE: Reid Jolly (Campbell Co.); Thom Wiseheart (Bullitt East); Kedan Davis (Newport); T.J. Deere (Cooper); Garren Bertsch (Campbell Co.); Vince Rankin (Ryle); Spencer Trimpe (Dixie Heights).

TRANSYLVANIA: Gavin Root (North Hardin); Michael Jefferson (Madison Southern); Will Sivills (McCracken Co.); Spencer McKinney (Danville); Gabe Schmitt (Louisville Trinity); Lucas Gentry (Rockcastle Co.); Zach Larimore (Oldham Co.); Spencer Hemmerich (Conner); JD Marshall (Owensboro Catholic); Dominique Turner (Collins); Cameron King (Lafayette); Connor Hoskins (Buckhorn); Matthew Jones (Southern).

UNION: Ronnie Carson (Bryan Station); Isiah Knight (Waggener); Jakobe Wharton (Shawnee); Austin Cummins (Anderson Co.); Jacob Kenney (Frederick Douglass); Dane Imel (Knox Central); Derron Douglas (Central); Markelle Turner (Knox Central).

WESTERN KENTUCKY: Jared Savage (Warren Central); Camron Justice (Knott Co. Central); Taveion Hollingsworth (Paul Laurence Dunbar); Jackson Harlan (Clinton Co.); Carson Williams (Owen Co.); Isaiah Cozart (Madison Central).

WOMEN’S PLAYERS

ALICE LLOYD: Bailee Brainard (East Carter); Hope Kelley (Rockcastle Co.); Haley Hall (East Carter); Shelby Davis (South Laurel); Katie Moore (Leslie Co.); Jayla Spurlock (Johnson Central); Hannah Kash (Lee Co.); Ali May (Johnson Central); Emma Maggard (Letcher Co. Central); Alex Clifton (Owen Co.).

ASBURY: Grace Baczkowski (Bryan Station); Meagan Bellamy (Estill Co.); Grace Combs (Lexington Christian Academy); Amie Conley (Spencer Co.); Sarah Dennison (South Warren); Jaylen Elmore (Russell Co.); Kiely Flynn (Estill Co.); Cheyenne Fullwood (Paul Laurence Dunbar); Lee Hagan (Christian Academy of Louisville); Alexis Head (Oldham Co.); Sophia Head (Oldham Co.); Autumn Herriford (Paul Laurence Dunbar); Zoey Holland (South Oldham); Kelsey Johnson (Monroe Co.); Sarah King (McLean Co.); Deshala LeBlanc (Russellville); Zaria Napier (Lincoln Co.); Faith Osborne (West Jessamine); Jaclynn Rubble (Anderson Co.); Haley Southerland (Russell Co.); Nave Winn (Tates Creek); LaTaya Winn (Tates Creek); Maddie Wood (Marion Co.).

BELLARMINE: Bailee Harney (Covington Holy Cross); Breia Torrens (Butler); Tasia Jeffries (Butler); Ashlee Harris (Sacred Heart); Mikayla Berry (Owensboro Catholic); Presley Brown (LaRue Co.); Mallory Schwartz (Ryle); Katie Downey (North Bullitt); Kathleen Scott (Bullitt East); Lauren Deel (North Bullitt); Alisha Owens (Henderson Co.); Ally Mayhaus (Covington Holy Cross); Danielle Feldkamp (Mercy).

BEREA: Bailee Vanover (Madison Central); Aaliyah Hampton (Christian Co.); Destiny Combs (Male); Jailyn Ginter (Paul Laurence Dunbar); Savannah Fallis (Madison Southern); Nakeisha Greene (Henry Clay); Destanie Love (Bardstown); Briana Lanham (Madison Southern); Marley Lawson (Madison Southern); Adrienne Beggs (Berea).

BRESCIA: Alecea Homer (Grant Co.); Hannah Saltsman (Grayson Co.); Riley Collins (Breckinridge Co.); Amy Brumfield (Todd Co. Central); Delaynee Cermak (Fulton Co.); Amber Kaufman (Louisville Holy Cross); Katie Rideout (Henderson Co.); Alaira Drake (Muhlenberg Co.); Cassidy Moss (Crittenden Co.); Claire Johnson (Daviess Co.); Alicia Salazar (Todd Co. Central); Jayde Robinson (Todd Co. Central); Madelyn Lyon (Owensboro Catholic); Loreal Cheaney (Russellville); Kyeden Hughes (Glasgow).

CAMPBELLSVILLE: Madison Sheppard (North Laurel); Bailey Pedigo (Barren Co.); TeDeja Marshall (North Hardin); Shyla Calbert (Nelson Co.); Faith Lake (Mercer Co.); Lexy Lake (Mercer Co.); Savannah Gregory (Allen Co.-Scottsville); Caitlin Hall (Lincoln Co.); Cristin Hall (Lincoln Co.); Shelby Harmeyer (Simon Kenton); Ashlee McGeorge (Monroe Co.); Sammy Rogers (Anderson Co.); Madison Faulkner (Caverna); Lashaya Carman (Russell Co.).

CENTRE: Hannah Jackson (Wayne County); Presley Chirico (Paintsville); Kylee Murray (Clark Co.); Leslie Stewart (Pikeville); Brianna Roberts (Conner); Payton Herold (South Oldham); Josie Thacker (Franklin Co.).

CUMBERLANDS: Jasmine Flowers (Clark Co.); Kayla Bruner (North Laurel); Hannah Lawson (North Laurel); Abbey Estes (Whitley Co.); Raegan Hubbard (North Laurel).

EASTERN KENTUCKY: Jada Higgins (Knott Co. Central); Teri Goodlett (Butler); Emma Hacker (Menifee Co.); Maleaha Bell (Clark Co.); I’Liyah Green (Male).

GEORGETOWN: Terri Abram (Lafayette); Madison Darnell (Russell); Olivia Bowling (Elizabethtown); Kennedy Flynn (Estill Co.); Lauren Boblitt (Anderson Co.); Whitney O’Mara (Mason Co.); Markizjah Mimms (Bowling Green); Kallie Sheron (Southwestern); Nykea Ikeard (Hopkins Co. Central ); Maddie Burcham (Conner); Jalynn Landversicht (East Jessamine); Hailey Ison (Walton-Verona); Michaela Kennedy (Williamstown); Malaka Frank (Franklin Co.); Raegan Williams (Bullitt East); Grace Bartley (Pikeville); Alexis Stapleton (Campbell Co.).

KENTUCKY: Blair Green (Harlan Co.); Emma King (Lincoln Co.).

KENTUCKY CHRISTIAN: Kamryn Rose (Rowan Co.); Katie Shields (Fleming Co.); Anna Keeton (Paintsville); Abby Benson (St. Henry); Shelbi Knauer (Fern Creek); Shelby Slone (Letcher Co. Central); Savannah Anderson (Lewis Co.); Allie O’Hair (Magoffin Co.); Alyssa Howie (Spencer Co.); Hope Lafferty (Sheldon Clark); Shelby Gutman (Grant Co.); Sydney Foster (Boone Co.); Hannah Bear (West Carter); Maggie Miller (Greenup Co.); Abby Applegate (Lewis Co.); Tianna Austin (Fern Creek).

KENTUCKY STATE: Carnethia Brown (Pleasure Ridge Park).

KENTUCKY WESLEYAN: Emma Johnson (Daviess Co.); Maddy Boyle (Lincoln Co.); Kaylee Duncan (Webster Co.); Lily Skye Grimes (Breckinridge Co.); Kaylee Clifford (Trimble Co.).

LINDSEY WILSON: J’Nayah Hall (Apollo); Kaylyn Hale (Glasgow); DeAsia Outlaw (Henderson Co.); Jynea Harris (Holmes); Natalie Pierce (South Warren); Reagan Turner (Monroe Co.); Rose Mary Jackson (Greenwood); Elli Bartley (Glasgow); Kiara Pankins (Lafayette); Haeli Howard (Marion Co.); Molly Stone (Madisonville); Jordan McDonald (South Warren).

LOUISVILLE: Seygan Robins (Mercer Co.); Mykasa Robinson (Ashland Blazer); Lindsey Duvall (Bullitt East); Jessica Laemmle (Mercy); Molly Lockhart (Butler).

MIDWAY: Micah Leslie (Greenup Co.); Whitney Evans (Perry Co. Central); Haleigh Yazell (Bourbon Co.); Madison Jones (Ryle); Kindall Talley (Franklin Co.); Sarah Rymer (Ashland Blazer); Lexi Hoffman (Scott Co.); Sierra Graham (North Bullitt); Olivia Hogan (Franklin Co.); Olivia Morabito (Louisville Holy Cross); Destiny Chaidez (Grant Co.); Allyson Callahan (Rowan Co.); Kailee Finch (Paris); Lauren Boehm (Scott Co.); Jill Enix (Pineville); Leah Shelley (Ballard Memorial); Lauren Alexander (Meade Co.).

MOREHEAD STATE: Mackenzie Schwarber (Campbell Co.).

MURRAY STATE: Raegan Blackburn (Muhlenberg Co.); Lex Mayes (Murray); Macey Turley (Murray); Lauren Jackson (Model); Sarah Sutton (Allen Co.-Scottsville); Alexis Burpo (Murray); Macie Gibson (Owsley Co.).

NORTHERN KENTUCKY: Grace White (Grayson Co.); Ivy Turner (Danville); Taylor Clos (Campbell Co.); Kailey Coffey (Russell Co.); Ally Niece (Simon Kenton); Emmy Souder (Mercer Co.); Janna Lewis (Butler).

PIKEVILLE: Hailey Free (North Bullitt); Alexis Reed (Mason Co.); Taylor Berger (South Floyd); Sierra Feltner (Whitley Co.); Brianna Burbridge (Frankfort); Elisabeth Latham (Southwestern).

SIMMONS: Roster unavailable.

SPALDING: Hunter Wright (Eastern); Breanna Anthony (Eastern); Kailey Reed (Louisville Holy Cross); Megan Goeing (North Bullitt); Kendyl Powell (Frankfort); Maleah Hirn (Boone Co.); Amber Higdon (Bullitt East); Hannah Renfro (Collins); Allison Just (Butler); Savannaha Cobb (Jeffersontown); Meagan Hayden (McCracken Co.); Molly Thompson (Eastern); Sydney Vestel (Male).

THOMAS MORE: Joy Strange (Conner); Summer Secrist (Scott); Courtney Hurst (Conner); Brooke Perry (Walton-Verona); Zoie Barth (Highlands); Kaela Saner (Boone Co.); Briana McNutt (Mason Co.); Emily Schultz (Bishop Brossart); Kylie Anderson (Boone Co.).

TRANSYLVANIA: Zenoviah Walker (Danville); Kennedi Stacy (Magoffin Co.); Madison Kellione (Harrison Co.); Gracie Haywood (Greenup Co.); Sarah McDonald (Christian Academy of Louisville); Ashton Woodard (Menifee Co.); Mary-Clare Megibben (Collins); Grace Bringard (Assumption); Elizabeth Hardiman (Clark Co.).

UNION: LeAsia Linton (Nelson Co.); Katrina Johnson (Bell Co.); Skyler Burd (Glasgow); J’Lyn Martin (Bryan Station); Valerie Johnson (Fairdale); Anna Daniels (Barbourville); Chariss Wilson (Bourbon Co.); Jordan Sandefur (Berea); Chanadie Machal (Bourbon Co.); Tyra Jackson (John Hardin); Logan Calvert (Male).

WESTERN KENTUCKY: Dee Givens (Lafayette); Whitney Creech (Jenkins); Alexis Brewer (LaRue Co., Bardstown); Sandra Skinner (Clark Co.); Bree Glover (Glasgow).